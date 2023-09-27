Esenyurt'ta kafede çıkan alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir kafede iki kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti. Tartışma sırasında boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybederken polis ekipleri, cinayet zanlısını olay yerinde gözaltına aldı

Esenyurt'ta bir kafede bir araya gelen Seçkin B. ve Bayram K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada Seçkin B, boğazından aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan Bayram K, polis merkezine götürüldü.

Olay, 21.00 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Orman Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kafede bir araya gelen Seçkin B. ve Bayram K. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada, eline bıçak alan Bayram K, Seçkin B'yi boğazından bıçaklayarak yaraladı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ DHA'nın haberine göre, ağır şekilde yaralanan Seçkin B. olay yerinde hayatını kaybederken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Bayram K, kafenin içinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ÇEVİK KUVVET VE ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ ÖNLEM ALDI Hayatını kaybeden Seçkin B'nin yakınlarının kafeye gelmesiyle olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla cadde emniyet şeridi ile kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin kafede yaptıkları çalışmaların ardından Seçkin B'nin cansız bedeni, cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumuna götürüldü.