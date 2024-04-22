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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt'ta kamyon 11 araca çarptı!

        Esenyurt’ta kayan kamyon 11 araca çarpıp, pideci dükkanına girdi

        Esenyurt'ta park halindeyken yokuş aşağı kayan kamyon, 11 araca çarpıp pideci dükkana girdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 23:41 Güncelleme: 22.04.2024 - 23:41
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        Esenyurt'ta kamyon 11 araca çarptı!
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        Esenyurt’ta park halindeyken yokuş aşağı kayan kamyon, 11 araca çarptıktan sonra pideci dükkanına girdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 18.40 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1953. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İmat 34 NOF 10 plakalı kamyonu sokak üzerinde park etti. İmat indikten birkaç saniye sonra kamyon yokuş aşağı kaymaya başladı. Seyir halindeki 4, park halindeki 7 araca çarpan kamyon, sokak üzerindeki pideci dükkanına girdi. Araçlarda ve dükkanda hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

        İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza sebebiyle sokakta trafik bir süreliğine polis ekiplerince kontrollü şekilde verildi. Hasar gören araçlar ve dükkana giren kamyon çekici ile olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri inceleme başlattı. Yaşanan kaza çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Kamyon sürücüsü Halil İmat, “Arabayı park ettim, bir anda el freni boşaldı. Araçta bir arkadaşımın malzemesi vardı. Onu indirirken el freni boşalınca olan oldu. Araç yüklü değildi. Daha önce böyle bir şey yaşamadım. Bende bir şey yok, ufak tefek sıyrık var” dedi.

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