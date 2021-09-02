Esenyurt'ta kamyon fabrika bahçesine girdi

AA

Alınan bilgiye göre, Akçaburgaz Mahallesi 1593. Sokak'ta seyir halinde olan 34 JP 9198 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yokuş aşağı giden yolda hızlanan ve aynı istikamette seyreden bir otomobile çarpan kamyon, yol kenarındaki bir fabrikanın bahçesindeki paletlere çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü, kazadan yara almadan kurtulurken, kamyonda ve otomobilde hasar oluştu.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Görüntülerde, aracın hızlanarak otomobile ve fabrika bahçesindeki paletlere çarptığı görüldü.