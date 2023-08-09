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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt'ta kamyonun iş yerine çarptığı kaza kamerada

        Esenyurt'ta kamyonun iş yerine çarptığı kaza kamerada

        İstanbul Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, aydınlatma direğini devirip iş yerine çarparak durabildi. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 01:25
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        Kamyon iş yerine çarptı, kaza anı kameraya yansıdı
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        Esenyurt’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, aydınlatma direğini devirip optik dükkanının vitrinine çarparak durabildi.

        Cumhuriyet Caddesi'nde ilerleyen 34 DL 1771 plakalı kamyonun sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki motosikleti ve aydınlatma direğini devirdikten sonra optik dükkanının vitrinine çarptı.

        Kazada yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

        Optik dükkanı çalışanlarından Cihan Gürgen, gürültü duyduklarını ve kamyonun hızla dükkana doğru geldiğini gördüklerini anlattı.

        Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kamyonun yol kenarındaki motosikleti ve aydınlatma direğini devirdiği, bu sırada oradaki bir kişinin ezilmekten son anda kurtulduğu, ardından kamyonun dükkanın vitrinine çarptığı görülüyor.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #istanbul
        #haberler
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