Esenyurt'ta karşı şeride geçen kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Esenyurt'ta TEM bağlantı yolunda seyir halindeki sebze yüklü kamyon, bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Bahçeşehir istikametinde ilerleyen Muharrem Kuru'nun kullandığı sebze yüklü kamyon, bilinmeyen nedenle bariyerleri aştıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Kazada kamyon şoförü Muharrem Kuru araçta sıkıştı, yanında bulunan Hayrettin Can ise yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyon şoförü Muharrem Kuru'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yanında bulunan yaralı Hayrettin Can ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede önlem alırken, itfaiye ekipleri de araçta sıkışan kamyon şoförünün cansız bedenini, bulunduğu yerden çıkardı. Cansız beden, cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazanın olduğu yere kontrolsuz şekilde giriş yapan bir otomobil de, kamyonun parçalarına çarparak hasarlı kazaya karıştı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.