İddiaya göre, T.K. adlı bir kişi, el çantasına gizlenmiş kumar makinesi imal ederek onu pazarlamak için tanıtım videosu çekti. Videoda polislerden 'Amca' diye bahseden T.K., olası bir polis baskınında kumar makinesini nasıl gizleneceğini de anlattı. T.K. çektiği tanıtım videosunu sosyal medyada paylaştı.



Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, videoyu yükleyen kişiyi takibe aldı. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu kumar makinelerinin Merkez Mahallesi Ahmet Arif Caddesi üzerinde bir kahvehanede olduğunu belirledi. DHA'nın haberine göre, kahvehaneye müşteri gibi giren polisler, kumar oynanmasını cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Polis ekipleri, kumar imalatı yapılan yerin de aralarında bulunduğu 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Kahvehaneye yapılan baskında ise T.K. kumar oynatırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kumar oynayan 3 kişiye de, kumar oynamaktan para cezası uygulandı. T.K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.





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