Esenyurt'ta markette silahlı soygun

AA

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Ufuk Caddesi'ndeki bir markete giren iki şüpheli, içeride oyalanarak diğer müşterilerin çıkmasını bekledi.

Marketteki müşterilerin çıkmasının ardından kasiyeri silahla tehdit eden şüpheliler, kasadaki 6 bin 850 lirayı alarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamera kayıtlarında, iki zanlının reyonlar arasında gezişi ve kasadan paraları aldıktan sonra kaçma anları yer alıyor.