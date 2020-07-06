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İstanbul Esenyurt'ta minibüsten 35 yolcu çıktı

Koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında sosyal mesafe kurallarına dikkat çekilirken Esenyurt'ta trafik polisinin yaptığı uygulamada bir minibüsten 12 yerine 35 kişi çıktı. Peki minibüs sürücüsüne ne kadar para cezası uygulandı?

Esenyurt
DHA

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Uygulama ekipleri kent genelinde birçok noktada sosyal mesafe kurallarına uyulmadan kapasite üstünde yolcu alan minibüslere yönelik uygulamalarını artırdı.

Esenyurt'ta da uygulama yapan ekipler içerisinde 12 kişi bulunması gereken bir minibüsü durdurdu. Minibüs içerisinde ayaktaki yolcular dahil toplamda 35 kişi çıktı.

Minibüs sürücüsünde hem Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 lira hem de fazla yolcu taşımaktan 104 lira idari para cezası uygulandı.

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