Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Esenyurt'ta motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü 2 yaralı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde direksiyon hocası kullandığı motosikletle önce yolun karşı tarafına geçmek isteyen yayaya ardından da kaldırıma çarptı. Kazada direksiyon hocası hayatını kaybederken arkasındaki yolcu ve çarptığı yaya ağır yaralandı

Esenyurt'ta motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü 2 yaralı
DHA

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Koza Mahallesi'nde direksiyon parkuru olarak kullanılan Esenkent Bahçeşehir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan direksiyon hocası Sefa S., yolun karşı tarafına geçmek isteyen Erdal Ç.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletin kontrolünü kaybeden direksiyon hocası arkasında oturan Durmuş Ç. ile birlikte kaldırıma çarparak aracından düştü. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sefa S., olay yerinde hayatını kaybederken, yaya Erdal Ç. ve Durmuş Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri kazanın yaşandığı yerde inceleme yaptı. Erdal Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayı anlatan Mustafa Garip, Motokuryeyim, buraya sipariş getirirken gördüm. Burada motor kullanıcısı ve arkasındaki kişi, yolun karşı tarafına geçen bir yayaya çarpmış dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin 45. anaokulu, Gaziantep İslahiye'de açıldı
GÜNDEM Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin 45. Anaokulu, ...
Kara çarşaf giyip kadın kılığına giren erkek avukat gözaltında! Çantasından çıkanlar şoke etti!
GÜNDEM Kadın kılığında yakalanan avukatın çantasından neler ...
Bayrampaşa'da tüfekle oynayan çocuk arkadaşının ölümüne neden oldu
GÜNDEM Tüfekle oyun ölüm getirdi!
Beton mikseri kontrolden çıktı 6 araca çarparak durabildi! O anlar kamerada
GÜNDEM 6 araca çarparak durabildi! O anlar kamerada
Son dakika haberi: İki TIR çarpıştı! Alevler yükseldi! Sürücüler can verdi!
GÜNDEM İki TIR çarpıştı! Alevler yükseldi! Sürücüler can ...
SON DAKİKA! Ezgi Alya Yiğit için imza kampanyası! "lütfen bizimle iletişime geçin"
GÜNDEM Ezgi Alya Yiğit için imza kampanyası!
Kurbanlıklar satışa çıkıyor! Adı: Toro! Ağırlık: 1.3 ton! Fiyatı dudak uçuklattı - Güncel Haberler
GÜNDEM Adı: Toro! Ağırlık: 1.3 ton! Fiyatı dudak uçuklattı!
Son dakika haberleri: Hatay'da yürek yakan acı! Komiser yardımcısını meslektaşı şehit etti!
GÜNDEM Komiser yardımcısını meslektaşı şehit etti!
Memur ve emekli zammını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Gözler 6 aylık enflasyon farkında!
Son dakika haberi: Eski Bakan Suat Kılıç Yeniden Refah Partisi'ne katıldı - Günün Haberleri
GÜNDEM Eski Bakan Suat Kılıç Yeniden Refah Partisi'ne ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.