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        Haberler Gündem Güvenlik Esenyurt'ta operasyon yapılan evin her yerinden uyuşturucu çıktı

        Esenyurt'ta operasyon yapılan evin her yerinden uyuşturucu çıktı

        İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik bir eve operasyon düzenlendi. Ekipler evde uzun süre arama yaparken, polisin elini attığı her yerden uyuşturucu madde çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 03:24 Güncelleme: 16.10.2024 - 03:26
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        Operasyon yapılan evin her yerinden uyuşturucu çıktı
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        Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan ve uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde alınan ihbar üzerine takibe alınan eve operasyon düzenlendi.

        DHA'nın haberine göre; yapılan çalışmalar sonrasında evde kaldıkları tespit edilen D.M, F.A. ve C.A.K. yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere yapılan GBT kontrollerinde F.A. ve C.A.K'nın daha önceden uyuşturucu madde ticaretinden suç kayıtları olduğu belirlendi.

        EVİN HER YERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

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        Operasyon için eve giren polis, evin her noktasını didik didik aradı. Aramalar sırasında şüphelilerin uyuşturucu maddeleri evin farklı yerlerinde gizledikleri tespit edildi.

        Arama yapan polis, masa altına, buzdolabının üstüne, yastığın içerisine ve mutfakta gizlenen çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

        ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

        Evde yapılan aramalarda; şeffaf poşetler içerisinde satışa hazır toplamda 715 gram metanfetamin maddesi, satışa hazır beyaz bezler içerisinde satışa hazır 155 gram Afgan macunu maddesi, çok sayıda şeffaf poşet, 1 adet mouse görünümlü hassas terazi, 3 tablet şeklinde 40 adet hap, 6 adet cep telefonu bulundu.

        Toplamda satışa hazır 870 gram ile 40 adet hap uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #Esenyurt
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