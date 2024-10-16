Esenyurt'ta operasyon yapılan evin her yerinden uyuşturucu çıktı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan ve uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde alınan ihbar üzerine takibe alınan eve operasyon düzenlendi.

DHA'nın haberine göre; yapılan çalışmalar sonrasında evde kaldıkları tespit edilen D.M, F.A. ve C.A.K. yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere yapılan GBT kontrollerinde F.A. ve C.A.K'nın daha önceden uyuşturucu madde ticaretinden suç kayıtları olduğu belirlendi.

EVİN HER YERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI REKLAM Operasyon için eve giren polis, evin her noktasını didik didik aradı. Aramalar sırasında şüphelilerin uyuşturucu maddeleri evin farklı yerlerinde gizledikleri tespit edildi. Arama yapan polis, masa altına, buzdolabının üstüne, yastığın içerisine ve mutfakta gizlenen çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.