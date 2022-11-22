Esenyurt'ta sağanak, su baskınlarına yol açtı

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle Esenyurt'ta cadde ve sokakları su bastı. Suyun içinde kalan araçları itfaiye ekipleri kurtardı.
Gece saat 23.30 sıralarında aniden bastıran yağmur, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde hayatı olumsuz yönde etkiledi.
CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI
DHA'nın haberine göre; yağmur nedeniyle bazı sokak ve caddeleri su bastı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle su dolan 1592 Sokak'ta araçlar mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri suyun içinde kalan araçları kurtardı. Kurtarılan araçlarda ufak çaplı hasar oluşurken, otomobiller çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
SU TAHLİYE ÇALIŞMASI YAPILDI
Esenyurt Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de su basan cadde ve sokaklara şerit çekerek trafiğe kapattı. Yollarda su tahliye çalışması yapıldı.
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