Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi: 10 yaralı

AA

TEM otoyolundan Edirne istikametine giden 34 LKY 564 plakalı servis midibüsü, Hadımköy gişeleri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, midibüsteki 10 kişi hafif yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde, trafik yoğunluğu oluştu.