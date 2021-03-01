Esenyurt'ta silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

AA

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.Açılan ateş sonucu caddede bulunan 3 araca da kurşun isabet ettiği tespit edildi.Şüpheliler olayda kullandıkları aracı TEM Otoyolu Başakşehir mevkisinde bırakarak, kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan 4 şüpheliden 3'ünü gözaltına alındı.