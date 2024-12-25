Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğradı; yoldan geçenlerden yardım istedi

Esenyurt'ta yolda yürüyen 21 yaşındaki Akın Süer kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısının ardından yere yığıldı. Süer, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olayın ardından yaşananlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Akçaburgaz Caddesi 3050. Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Akın Süer’e (21) 5-6 el ateş etti. Bacağından yaralanan Süer, yürüyerek sokağa doğru ilerlediği sırada yere yığıldı. Bu sırada yoldan geçen ve yaralıyı görenler durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi.