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Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan motosikletli ağır yaralandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde motosikletli bir kişi, seyir halindeyken kendisini araçla takip eden kar maskeli şüphelilerin düzenlediği silahlı saldırıda ağır yaralandı

Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan motosikletli ağır yaralandı
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DHA

Esenyut'ta motosikletle seyir halinde olan Emir Ertürk, kendisini hafif ticari araçla takip eden kar maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan Ertürk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler kaçtı.

Olay, Bağlarçeşme Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler plakası alınamayan hafif ticari araçla takip ettikleri motosiklet sürücüsü Emir Ertürk'e (22) Ahmet Arif Caddesi üzerinde silahla ateş açtı.

DHA'nın haberine göre açılan ateş sonucu motosikleti kullanan Ertürk ağır yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Ertürk'e ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Ertürk'ün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde detaylı çalışma yaptı. Saldırı sırasında bir dükkanın camına kurşun isabet ettiği görüldü. Çevredeki iş yerlerinin de kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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