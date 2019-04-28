Esenyurt'ta son durum

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, önceki gün ilçede yaşanan çatlaklar ve çökmeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bozkurt, “Sokaklardaki çatlaklar olmadığı için evlerde oturulmasına karşın bir sorun görülmüyor. Kaymakamlığımızı bilgilendirdik, politik olarak vali beyi bilgilendirecekler. Kontrol altında artık evlerine vatandaşların geçmesinde bir sakınca olmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

Ayrıntılar gelecek...