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        Haberler Gündem Güvenlik Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

        Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 04:05 Güncelleme: 11.10.2024 - 04:05
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        Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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        Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir adrese 4 Ekim'de düzenlenen baskında 2 kilo 461 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan zanlılardan B.Ö'nün 1, H.A'nın 3 ve S.Ç'nin 2 suç kaydı olduğu belirlendi. AA'nın haberine göre; şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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