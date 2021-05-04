Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 6 kişi tutuklandı

AA

Alınan bilgiye göre, 21 Nisan'da İstiklal Mahallesi'nde, aralarında husumet olduğu öğrenilen, Afgan uyruklu iki grup arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.Kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti. 8 adrese düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 5'i de sınır dışı edildi.Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.