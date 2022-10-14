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Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişi, 6'ncı kattan düşerek öldü

İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişi, oturduğu 10 katlı binanın 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetti

Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişi, 6'ncı kattan düşerek öldü
Yabancı uyruklu kişi, 6'ncı kattan düşerek öldü
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DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle oturduğu 10 katlı binanın 6'ncı katından aşağı düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aşağı düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, Esenyurt ilçesi Akevler Mahallesi'nde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 1075 Sokak'taki bir sitede bulunan 10 katlı binanın 6'ncı katında oturan yabancı uyruklu Ebraim Fofana, henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü.

Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, beton zemine düşen Fofana'nın hayatını kaybettiği belirlendi. DHA'nın haberine göre; polis ekipleri olay yerine şerit çekerek önlem alırken, sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı.

Sitede oturan diğer yabancı uyruklu kişilerden bilgi alan polis ekipleri, Ebraim Fofana'nın düştüğü yerde ve oturduğu dairede detaylı inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesinin ardından Fofana'nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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