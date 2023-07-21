Esenyurt'ta 'yol verme' tartışması cinayetle bitti

Esenyurt'ta trafikteki tartışma sırasında bir kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi 1801 Sokak'ta aracıyla ilerleyen Burak İ, bir motosiklet sürücüsüne yol verdi. O sırada arkadaki aracın sürücüsü Kenan K. ile Burak İ. arasında tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Burak İ'yi bıçaklayan Kenan K, olay yerinden kaçtı.

AA'nın haberine göre; ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Burak İ, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kenan K'yi Hürriyet Mahallesi Gazi Caddesi'nde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.