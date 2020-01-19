İstanbul Esenyurt'ta İSKİ'nin çalışması sırasında doğal gaz hattının zarar görmesi üzerine çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Saadetdere Mahallesi 7. Sokak'ta İSKİ'nin çalışması sırasında iş makinesinin doğal gaz borusunu delmesi sonucu yangın çıktı. Patlamanın ardından alevler yanı başındaki binaların üst katlarına kadar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Büyük panik yaşayan mahalle halkını sokağa döken yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle iki binanın dış cephesi zarar gördü.
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