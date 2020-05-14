Esenyurt'taki cinayetin zanlısı ile eşi ve baldızı adliyeye sevk edildi - İSTANBUL

AA

Cinayetten 3 ay sonra, 12 Mayıs'ta İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğundaki yetkililere, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdüğünü, cesetlerini parçalayıp buzdolabı ve derin dondurucuya koyduğunu itiraf eden şüpheli Muhammed K, konsolosluk görevlilerince Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.Muhammed K'yi teslim alan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyle olayın gerçekleştiği Mehterçeşme Mahallesindeki adrese gitti. Dairenin kilitli odasındaki buzdolabı ve derin dondurucuyu kontrol edilirken parçalanmış ceset parçaları bulundu.Parçalanmış haldeki cesetlerin, şüphelinin kayınpederi Siavash Galeh Bakhtiari (71) ile kayınvalidesi Fatemeh Alidadishamsabadi'ye (64) ait olduğu tespit edildi. Ekiplerin gözaltına aldığı Muhammed K ile eşi Shırın Galeh B. ve baldızı Shahrazad Galeh B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Muhammed K. ile eşi ve baldızı, bugün Kıraç Polis Merkezi'nden alınarak, Büyükçekmece Adliyesi'ne gönderildi.