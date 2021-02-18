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Esenyurt'taki inşaat tartışması mahallede tansiyonu yükseltti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir binanın bodrum katında başlayan bir inşaat çalışması tartışma yarattı. Binanın kolonlarının kesildiğini iddia eden mahalle sakinleri apartman sahibine tepki gösterdi

Esenyurt'taki inşaat tartışması mahallede tansiyonu yükseltti

Mahalledeki bodrum katındaki inşaatta binanın kolonların kesildiği iddiası sinirleri gerdi. Mahalle sakinleri ile bina sahibi arasında tansiyon yükseldi.

Show Haber'den Aziz Akova'nın haberine göre Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde 4 katlı binada 3 gün önce bodrum katında inşaat çalışması başladı.

MÜHÜRLENMESİNE RAĞMEN İNŞAAT DEVAM ETTİ İDDİASI

Mahallelinin iddiasına göre o inşaat çalışması bodrumdaki kirişlere ve taşıyıcı kolonlara yönelikti. Mahallelinin şikayeti üzerine beledriye zabıta ekibi inşaata geldi ve inceleme başlattı. İnceleme çalışma süresince çalışmaların durdurulduğu binanın bodrum katı mühürlendi.

İddialara göre mühürlenmesine rağmen çalışma bugün de devam edince mahalleli tepki gösterdi. Önce ustalarla tartışan mahalle sakinleri, inşaatın sahibi gelince ona yöneldi.

Binada kolonlara zarar verildi mi, verilmedi mi? Son kararı belediyenin ilgili birimi verecek?

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