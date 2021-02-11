Esenyurt'taki operasyonda ele geçirilen sahte madeni paralar sergilendi

AA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Akçaburgaz Mahallesinde metal geri dönüşümü yapılan bir iş yerine düzenledikleri baskında yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonda, sahte para basımında kullanılan çok sayıda makine ve teçhizata el konuldu.

Baskında ele geçirilen 2 avroluk 600 madeni para ile 9 bin 200 göbek, 22 bin 900 dış halka, 1923 göbek ile halka kısmı oturtulmuş basımı yapılmamış madeni para ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesindeki Yerleşkesi'nde sergilendi.