Esenyurt'taki silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı - İSTANBUL

AA

Alınan bilgiye göre, 10 Ekim'de öğle saatlerinde Merkez Mahallesi 1105. Sokak'ta kimliği öğrenilemeyen bir kişi, silahlı saldırıya uğradı.Hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokaktaki bir kişiye, aracından inen şüphelinin ateş ettiği ardından otomobile binerek uzaklaştığı görülüyor.Saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.