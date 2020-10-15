Esenyurt'taki silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı - İSTANBUL

Alınan bilgiye göre, 10 Ekim'de öğle saatlerinde Merkez Mahallesi 1105. Sokak'ta kimliği öğrenilemeyen bir kişi, silahlı saldırıya uğradı.Hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokaktaki bir kişiye, aracından inen şüphelinin ateş ettiği ardından otomobile binerek uzaklaştığı görülüyor.Saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR