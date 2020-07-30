Esenyurt’ta fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - İSTANBUL

Akçaburgaz Mahallesi 3135 Sokak’ta bulunan kauçuk fabrikasının bahçesindeki malzemeler, henüz öğrenilemeyen nedenle tutuştu. Alevlerin bahçede kısa sürede yayıldığını gören fabrika çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen 2 fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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