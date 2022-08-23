Esenyurt´ta SGK memuru evinde ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul
ABONE OL

Esenyurt´ta SGK memuru evinde ölü bulundu

SGK´da memur olarak çalışan Süleyman Ağırman´dan haber alamayan arkadaşları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ağırman´ın öldüğünü belirledi.

Esenyurt´ta SGK memuru evinde ölü bulundu
Esenyurt´ta SGK memuru evinde ölü bulundu
0:00 / 0:00
DHA

Esenyurt´ta, SGK memuru Süleyman Ağırman, yaşadığı evde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitede dün sabah saatlerinde SGK´da memur olarak çalışan Süleyman Ağırman´dan haber alamayan arkadaşları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ağırman´ın evine gelen polisler, kapıyı çalıp karşılık alamamaları üzerine çilingir çağırdı.

Çilingir yardımıyla kapının açılması üzerine eve giren polisler, Ağırman´ı hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Ağırman´ın öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından SGK memurunun cenazesi, kesin ölüm nedenini belirlemek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.

Ağırman´ın ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı. Ağırman´ın daha önce de intihar girişiminde bulunduğu ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Elamlar Tarihi, Başkenti ve Özellikleri: Elam Uygarlığı Kimdir, Nerede Kuruldu, Yaşadı ve Neyi Buldu?
GÜNDEM Elamlar Tarihi, Başkenti ve Özellikleri
Babil İmparatorluğu Tarihi, Başkenti ve Özellikleri: Babiller Kimdir, Nerede Kuruldu, Yaşadı ve Neyi Buldu?
GÜNDEM Babil İmparatorluğu Tarihi, Başkenti ve Özellikleri
Ateşi Kim, Nerede, Ne Zaman ve Nasıl Buldu? Ateşi Kim İcat Etti ve Hangi Devirde Bulundu?
GÜNDEM Ateşi Kim İcat Etti ve Hangi Devirde Bulundu?
Antik Çağ Nedir, Tarihi Hangi Yılları Kapsar? Antik Çağ Özellikleri ve Devirleri
GÜNDEM Antik Çağ Özellikleri ve Devirleri
Akad İmparatorluğu Tarihi, Başkenti ve Özellikleri: Akadlar Kimdir, Nerede Kuruldu, Yaşadı ve Neyi Buldu?
GÜNDEM Akad İmparatorluğu Tarihi, Başkenti ve Özellikleri
Son dakika haberi: 16 canımızı kaybetmiştik! Ölmeden son görüntü! - Gaziantep'teki kaza
GÜNDEM 16 canımızı kaybetmiştik! Ölmeden son görüntü!
Okullar ne zaman açılıyor? 2022-2023 MEB takvimi ile okulların açılmasına kaç gün kaldı, ayın kaçında açılacak? Okullar ne zaman tatil oluyor, hangi gün bitecek?
GÜNDEM Okullar ne zaman açılıyor?
POLİS TAKİBİ! Son dakika: Eski eşini öldüren polis, meslektaşına takip ettirmiş - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Eski eşini öldüren polis, meslektaşına takip ettirmiş
Bakırköy Basınköy'de bulunan bir villanın çatısında yangın
GÜNDEM Bakırköy'de bir villanın çatısında yangın çıktı
AÖF kayıt ve başvuru ekranı: 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt ücreti ne kadar, kayıt nasıl yapılır?
GÜNDEM Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları başladı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.