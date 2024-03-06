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        Esenyurt’ta trafikte tartıştığı sürücüyü önce takip etti ardından defalarca araca çarptı

        İstanbul Esenyurt'ta bir sürücü, trafikte tartıştığı başka bir sürücünün aracına bilerek defalarca çarptı. O anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 18:28 Güncelleme: 06.03.2024 - 18:28
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        Önce takip etti ardından defalarca araca çarptı
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        Esenyurt’ta bir şahıs trafikte tartıştığı sürücüyü cadde boyunca takip ederek önüne kırmaya çalıştı. Yol boyunca makas atıp trafiği tehlikeye atan sürücü, tartıştığı kişinin aracına hem arkadan hem de yandan vurarak kazaya sebep oldu. Yaşanan kovalamaca ve kaza anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yol üzerinde seyir halindeki iki otomobil sürücüsü bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmada sürücülerden biri diğerini takip ederek yol üzerinde sıkıştırmaya başladı. Trafikteki diğer araçları da tehlikeye atan korku dolu kovalamacada sürücü, tartıştığı kişiye aracıyla birden fazla kez arkadan çarptı. Bir süre sonra hızını alamayan sürücü, araca yandan çarparak durdu. Yaşanan o anlar seyir halindeki başka bir arabadan cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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