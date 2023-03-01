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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eshab-ı Kehf Külliyesi depremi hasarsız atlattı

Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesinde yer alan tarihi Eshab-ı Kehf Külliyesi 6 Şubat'taki depremleri hasarsız atlattı

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AA
  • Eshab-ı Kehf Külliyesi depremi hasarsız atlattı

    Roma döneminde Hristiyanlığı kabul ettikleri için putperestlerin zulmünden kaçan 7 gencin, köpekleri Kıtmir ile mağaraya sığınarak yüzlerce yıl burada uyudukları mekan olarak rivayet edilen ve milattan sonra 466 yılında yapılan mescidiyle en eski ziyaretgahlardan biri olan Eshab-ı Kehf Külliyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ayakta kalan yapılardan biri olarak dikkati çekti.
  • Eshab-ı Kehf Külliyesi depremi hasarsız atlattı

    Bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, AA muhabirine, depremlerin ardından ilk günden itibaren Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesinde gönüllü olarak bulunduklarını söyledi.
  • Eshab-ı Kehf Külliyesi depremi hasarsız atlattı

    Yaptıkları incelemelerde Eshab-ı Kehf Külliyesi'nin depremde hiç hasar almadığını gördüklerini belirten Ayvazoğlu, tarihi yapının en kısa sürede eskisi gibi ziyaretçilerine kavuşmasını arzuladıklarını kaydetti.
  • Eshab-ı Kehf Külliyesi depremi hasarsız atlattı

    Külliyeyi ziyaret eden Kocaeli Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise "Depremin olduğu günden itibaren ülke olarak seferber olduk bölgeye. Biz de belediye başkanları olarak Kocaeli'den 3 belediye başkanı Kahramanmaraş'a geldik. 
  • Eshab-ı Kehf Külliyesi depremi hasarsız atlattı

    Bölgede yaraların sarılması için elimizden gelen desteği, katkıyı sağlamaya çalıştık ve halen de devam ediyoruz" diye konuştu.

     
  • Eshab-ı Kehf Külliyesi depremi hasarsız atlattı

    Afşin'de sınıf öğretmenliği yapan Ahmet Tahiroğlu ise bölgeye gelerek depremzedelere yardımcı olanlara teşekkür etti.
  • Eshab-ı Kehf Külliyesi depremi hasarsız atlattı
  • Eshab-ı Kehf Külliyesi depremi hasarsız atlattı
  • Eshab-ı Kehf Külliyesi depremi hasarsız atlattı
  • Eshab-ı Kehf Külliyesi depremi hasarsız atlattı
  • Eshab-ı Kehf Külliyesi depremi hasarsız atlattı
  • Eshab-ı Kehf Külliyesi depremi hasarsız atlattı
  • Eshab-ı Kehf Külliyesi depremi hasarsız atlattı
  • Eshab-ı Kehf Külliyesi depremi hasarsız atlattı
  • Eshab-ı Kehf Külliyesi depremi hasarsız atlattı
  • Eshab-ı Kehf Külliyesi depremi hasarsız atlattı
  • Eshab-ı Kehf Külliyesi depremi hasarsız atlattı
  • Eshab-ı Kehf Külliyesi depremi hasarsız atlattı
  • Eshab-ı Kehf Külliyesi depremi hasarsız atlattı

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