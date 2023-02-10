Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan Mesut Uysal (30), 4 ay önce evlendikten bir süre sonra çalışmak için gittiği Adıyaman'da, depremde enkaz altında kaldı. Eşi ve yakınları 4'üncü günde Uysal'ın acı haberini aldı.

DHA'nın haberine göre; Alangüllü Mahallesi'nde oturan Mesut Uysal, 2 Ekim 2022 tarihinde hayatını Derya Uysal ile birleştirdi. Uysal, düğünden bir süre sonra çalışmak için Adıyaman'a gitti.