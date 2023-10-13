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        Haberler Magazin Eşi 32 yerinden bıçaklamıştı! Fenomen Merve Veziroğlu yaşadıklarını anlattı!

        Eşi 32 yerinden bıçaklamıştı! Fenomen Merve Veziroğlu yaşadıklarını anlattı!

        YouTube'da çektiği videolarla adını geniş kitlelere duyuran fenomen Merve Veziroğlu, 1.5 yıldır evli olduğu eşinin bıçaklı saldırısına uğrayarak yoğun bakıma kaldırılmıştı. Veziroğlu, Katarsis'e katılarak o anlarda yaşadıklarını anlattı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 20:30 Güncelleme: 13.10.2023 - 20:30
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        Klinik psikolog ve yazar Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu "Katarsis" programına geçtiğimiz ay, 1,5 yıldır evli olduğu eşinin saldırısına uğrayarak hastanede yaşam mücadelesi veren fenomen Merve Veziroğlu katıldı. Sevilen isim yaşadığı ana dair anlattıklarıyla yürekleri dağladı.

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        30 Temmuz 1991 tarihinde dünyaya gelen Merve Veziroğlu, Üsküdar'daki evinde eşi Yunus Yıldırım tarafından 32 yerinden bıçaklanmıştı. Olay sonrası Yunus Yıldırım, polisi arayarak eşini bıçakladığını söylemişti. Yunus Yıldırım'ın polisi aramasından sonra kendisi gözaltına alındı. Merve Veziroğlu ise hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Sevilen YouTuber bir süre yaşam mücadelesi verdi.

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        Merve Veziroğlu olaydan sonra ilk kez bu gönderiyi paylaşarak altına: "Dualarınız ve sevginiz bana ulaştı. Çok teşekkür ederim. Mucizevi bir şekilde hayatta kaldım. Eskisi gibi olmam zaman alacak. Ölümle yaşam arasındayken beni toplayip hayata kazandıran ,Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma hastanesinin mükemmel doktorları, hemşireleri ve bütün sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsem az. Size anlatmak istediğim çok şey var, biraz toparlanayım. Ameliyatım için dualarınızı bekliyorum güzel kalpli insanlar, sevgiyle." notunu düşmüştü.

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        Katarsis'e katılan Veziroğlu olayla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Beden olarak hala mücadelem devam ediyor. Sağ elimde his kayıpları var. Elime bir kalem alınca canım acıyor. Bunun haricinde dışardan kesiklerim kapanmış gibi görünse de toplam 58 kesik olması içerde kaynamaya neden oluyor. Bunlar da ağrı yapıyor. Kaburgamda kırık var. 'Yaşamak daha mı zor?' dediğim anlar oluyor"

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        Aklına böyle bir olayın geleceğini asla düşünmediğini belirten Merve Veziroğlu açıklamalarına şu şekilde devam etti: "O an aklıma hayatımı kaybettiğim geldi. Hayatta kalmak için çok direndim, çok mücadele verdim. Hem dayak yedim, dayak yiyerek bana şiddet uyguladı ve aynı zamanda bana bıçağı sapladı. Etrafta her yerde benim kanım vardı. Kendimi kurtarmak için kolumu uzatıyordum, kolumu kesiyordu. Yan dönüyordum, bu tarafa saplanıyordu bıçak. Bıçağı aldı, kalbim zannediyordu muhtemelen ciğerime sapladı. Ciğerim söndü. Ben o ana kadar yardım çığlıkları atıyordum. Hiç kimse beni duymadı. O kadar yalnız hissediyordum ki kendimi... Kapıyı kilitledi üzerime.

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        Beni yüzüstü yere attı, üzerime çıktı. Benim görüntüm kararmaya başladı. Çıldırmış gibi bıçağı benim boynuma, enseme, kafa köküme saplamaya başladı. Canım çok acıdı. Ben boynumu koruyabilmek için elimi kullandım. Sağ elimi o yüzden kesti. Ben bunların hiçbirini algılamıyordum. Kafama çok fazla darbe aldım. 'Sen burada bugün öleceksin' dedi bana. 'Ben seni öldüreceğimi insanlara söyledim' dedi. Bunu aslında bana doğum günümde bana yapmaktı niyeti. 'Doğum gününde Merve'ye büyük sürprizim var' dedi ama herhangi bir sürpriz yapmadı. Sürprizi buydu. Beni doğduğum gün öldürmek istedi. 'Seni bugün burada öldüreceğim, sen bütün kadınlara ibret olacaksın' Ben hiçbir erkekle dahi konuşmuyordum. Ben asla ihanet etmedim. Ama ben ihanet etmişim gibi bir senaryo yazıp o şekilde bana saldırdı." şeklinde konuştu.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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