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Son dakika haberler...Eşi barışma teklifini kabul etmeyince kendini yaktı!

DHA

Düzce Metek Mahallesi´nde yaşanan olay şöyle meydana geldi. 2 çocuk annesi G.Y., evini terk ederek, akrabalarının yanına yerleşti.

DHA'nın haberine göre, Enes Y. de gece yarısı eşinin olduğu evin önüne gitti. Telefonla aradığı eşine barışmak istediğini söyledi. Kadının, barışma telfini kabul etmemesi üzerine yanında bidonla getirdiği benzini üzerine döküp, ateşe verdi.

Vatandaşların ihbarıyla gelen yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Enes Y., Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, soruşturma başlattı.