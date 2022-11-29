Eşi benzeri yok... 'Sık dişini helası' müze oldu! 0:00 / 0:00

İHA

Tokat'ın Sulu Sokak Çarşısı'nda 15. yüzyılda yapılan ve uzun bir süre depo olarak kullanılan tarihi mekan Tokat Belediyesi tarafından restore edildi. İHA'nın haberine göre yaklaşık 3 yıldır devam eden çalışmada virane durumda olan yapı turizme kazandırıldı.

UZUN YILLARDIR ATIL DURUMDAYDI Selçuklu Veziri Ali Tusi tarafından imar edilen, mülkiyeti belediye ait olan tarihi yapı 'Su ve Temizlik Müzesi' olarak hizmet verecek. Tarihi mekanda o dönemde kullanılan su yapıları, tuvalet taşları ve kanalizasyon sistemi sergilenecek. Zeminindeki su kanalları korunarak insanların gezebilmesi için temperli cam kaplama yapılan müzede ibrikler, su muslukları gibi eski eşyalar da yer alacak. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 'Sık dişini helası'nın yapıldığı döneme ait örneği olmayan bir yapı olduğunu söyledi. Önemli bir ticaret merkezi olan Sulu Sokak Çarşısı'nda yapılan tuvaletin 19. yüzyıla kadar hizmet vermiş olduğunu belirten Başkan Eroğlu, uzun yıllar atıl durumda olan tarihi yapının restore edildiğini söyledi.

SIK DİŞİNİ HELASI DENMESİNİN SEBEBİ... O dönemlerde yoğun bir şekilde kullanılması ve insanların tuvalet sırası beklemesi nedeni ile tarihi yapının 'sık dişini helası' adını aldığını belirten Başkan Eroğlu, "Restoresi tamamlanan 'sık dişini helası'nın altyapısından Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait kanalizasyon hattı çıktı. O döneme ait hela taşları, musluklar ve buna benzer birçok objeler çıktı. Bunları da müzemizde sergiliyoruz" dedi.