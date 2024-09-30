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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşi direksiyon sınavını geçemeyince görevli öğretmenin burnunu kıran şüpheli tutuklandı | Son dakika haberleri

        Eşi direksiyon sınavını geçemeyince görevli öğretmenin burnunu kıran şüpheli tutuklandı

        Adana'da, eşinin 4'üncü kez girdiği direksiyon sınavından kalmasından sorumlu tuttuğu görevli öğretmenin burnunu kıran Murat V. (41), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 16:24 Güncelleme: 30.09.2024 - 16:25
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        Öğretmenin burnunu kıran şüpheli tutuklandı
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        Adana’da, eşi Esma V.’nin (39) 4’üncü kez girdiği direksiyon sınavından kalmasından sorumlu tuttuğu görevli öğretmen Baddal A.’nın (49) burnunu kıran Murat V. (41), tutuklandı.

        Olay, dün saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda meydana geldi. Ev kadını Esma V., 4’üncü kez girdiği direksiyon sınavını, kavşağı döndüğü sırada sinyal vermediği gerekçesiyle geçemedi. Sınav aracının arkasında takipte olan Esma V.’nin eşi Murat V., duruma öfkelendi. Murat V., tartıştığı görevli öğretmen Baddal A.’ya yumruk attı. Kanlar içinde kalan Baddal A., ambulansla hastaneye götürüldü.

        Yapılan kontrolde burnunun kırıldığı belirlenen Baddal A. darp raporu alıp, Murat V.’den şikayetçi oldu. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Murat V.’yi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat V., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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