Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Eşi tarafından darbedilen kadının 'Beni kurtarın' çığlığına polis yetişti

İzmir'in Çiğli ilçesinde, 'İmdat beni kurtarın, beni öldürüyor' çığlığı duyanların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Atiye O.'nun (48) yarı çıplak vaziyette merdivenden sürüklenerek, eşi Selçuk O. (39) tarafından darbedildiğini ve bıçakla kovalandığını gördü. Ekiplerin müdahalesi sonrası etkisiz hale getirilen saldırgan koca gözaltına alınırken, vücudunda yanıklar ve darp izi bulunan talihsiz kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Eşi tarafından darbedilen kadının 'Beni kurtarın' çığlığına polis yetişti
DHA

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Köyiçi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Atiye O. ve eşi Selçuk O. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selçuk O., eşini yarı çıplak bir vaziyette ikinci kattan, merdivenlerden sürükleyerek darbetmeye başladı. Bu sırada Atiye O., 'İmdat beni kurtarın, beni öldürüyor' şeklinde bağırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Atiye O.'nun eşi Selçuk O. tarafından darbedildiğini ve bıçakla sokakta kovalandığını gördü. Ekiplerin müdahalesiyle Atiye O. ekip otosuna bindirilerek muhafaza altına alınarak bölgeden uzaklaştırıldı.

POLİSLERE DİRENDİ

Elindeki bıçakla polis ekiplerine direnen Selçuk O. ise ekip otosuna bindirilen eşinin arkasından sokağa doğru gitmeye çalıştı. Ekiplerin uyarılarını dikkate almayan ve elindeki bıçağı bırakmayan Selçuk O., evinin teras kısmına kaçtı. Bölgeye takviye ekiplerinin gelmesiyle birlikte saldırgan koca etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından hastaneye götürülen Atiye O.'nun vücudunda 1'inci ve 2'nci derece yanıkların olduğu ve darptan dolayı kafasından yaralandığı belirlendi.

YEDİ SUÇ KAYDI OLDUĞU BELİRLENDİ

Öte yandan, gözaltına alınan Selçuk O.'nun, 'Hırsızlık', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' olmak üzere 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Habertürk Grafik Haber
GÜNDEMHabertürk Grafik Haber
En güzel Cuma mesajları 19 Şubat - Resimli, hadisli dualı, ayetli kısa Cuma mesajı ve sözleri 2021
GÜNDEMEn güzel Cuma mesajları 2021
Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazı kaç rekat?
GÜNDEMHacet namazı nasıl kılınır?
Salda Gölü kuruma tehlikesi ile karşı karşıya! NASA açıkladı
GÜNDEMSalda Gölü tehlikede!
Son dakika... TSK Personel Kanun teklifi Meclis'te yasalaştı
GÜNDEMTSK Personel Kanun teklifi yasalaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Dünyayı yaşanılabilir kılan merhamettir
GÜNDEMBakan Koca'dan anlamlı paylaşım!
Tekirdağ'da uzman onbaşı kavgada silahla öldürüldü
GÜNDEMUzman onbaşı kavgada silahla öldürüldü
Esenyurt'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
GÜNDEMEsenyurt'ta bıçaklı kavga
NASA Mars canlı yayını ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? NASA Mars canlı yayın izle
GÜNDEMNASA Mars canlı yayını ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İslâm alemine Regaib Kandili mesajı
GÜNDEMRegaib Kandili mesajı