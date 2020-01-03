Kadın cinayetlerindeki kanayan yara Türkiye'nin yüreğini yakmaya devam ediyor. Dün Iğdır'da meydana gelen olayda, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Umut (29) ve Ebru Aras (24) çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Umut Aras, silahla eşi Ebru Aras'ı katletti. Cani koca eşini öldürdükten sonra kendisini vurarak yaraladı. Yaralı Umut Aras, Iğdır Devlet Hastanesine sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, dün yakınları tarafından Iğdır Devlet Hastanesi morgundan alınarak karayoluyla gece Mersin'e getirilen Ebru Aras'ın cenazesi, bugün baba evinde helallik alınmasının ardından defnedildi.

ENGELLİ BABANIN EN ZOR ANI

Son yolculuğuna uğurlanan genç kadının tabutu üzerine yakınları tarafından başörtüsü konulurken, baba Cengiz Öcüm, sakatlığından dolayı cenaze namazı boyunca otururken, gözyaşlarına hakim olamadı. Ebru Aras'ın Iğdır'da İlahiyat Fakültesi öğrencisi olduğu, eşinin bir okulda müdür yardımcılığı yaptığı öğrenildi. Ayrıca 1.5 yaşında bulunan ve engelli olduğu öğrenilen çocuklarının ise devlet himayesine alındığı belirtildi.