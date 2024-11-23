Eşi ve 1 kişiyi öldüren Servet Bozkurt ile ona yardım eden 2 kişi tutuklandı

Ankara'da eşi Elif Bozkurt (41) ile onun sevgilisi olduğunu iddia ettiği Hasan Şahin'i (49) öldürüp kaçtığı İstanbul’da yakalanan Servet Bozkurt (47) ile ona yardım eden 2 şüpheli tutuklandı.

Eşiyle bir kişiyi öldürmüştü! Katil zanlısı kaçamadı! Haberi Görüntüle

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşmasında Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç'a saldıran Mert Can Kılıç'ı azmettirdiği iddiasıyla ev hapsi uygulanan Servet Bozkurt, 21 Kasım Perşembe günü eşi Elif Bozkurt ile tartıştı. Servet Bozkurt, eşini boğazını keserek öldürdükten sonra elektronik kelepçeyi çıkarıp evden çıktı.