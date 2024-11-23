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        Haberler Gündem Eşi ve 1 kişiyi öldüren Servet Bozkurt ile ona yardım eden 2 kişi tutuklandı - Güncel Haberler

        Eşi ve 1 kişiyi öldüren Servet Bozkurt ile ona yardım eden 2 kişi tutuklandı

        Ankara'da, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşmasında Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç'a saldıran Mert Can Kılıç'ı azmettirdiği iddiasıyla ev hapsi uygulanan 47 yaşındaki Servet Bozkurt, 41 yaşındaki eşi Elif Bozkurt ile onun sevgilisi olduğunu iddia ettiği 49 yaşındaki Hasan Şahin'i bıçaklayarak öldürmüştü. İstanbul'da yakalanan Servet Bozkurt ile ona yardım eden 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 21:54 Güncelleme: 23.11.2024 - 22:22
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        Eşi ve 1 kişiyi öldürmüştü! Tutuklandı
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        Ankara'da eşi Elif Bozkurt (41) ile onun sevgilisi olduğunu iddia ettiği Hasan Şahin'i (49) öldürüp kaçtığı İstanbul’da yakalanan Servet Bozkurt (47) ile ona yardım eden 2 şüpheli tutuklandı.

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        Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşmasında Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç'a saldıran Mert Can Kılıç'ı azmettirdiği iddiasıyla ev hapsi uygulanan Servet Bozkurt, 21 Kasım Perşembe günü eşi Elif Bozkurt ile tartıştı. Servet Bozkurt, eşini boğazını keserek öldürdükten sonra elektronik kelepçeyi çıkarıp evden çıktı.

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        Elif Bozkurt, 41 yaşındaydı.
        Elif Bozkurt, 41 yaşındaydı.

        Servet Bozkurt, eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi 2'nci İnönü Caddesi'nde tekel bayii işleten Hasan Şahin'i de bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtı. Dün akşam İstanbul'da saklandığı evde yakalanan Servet Bozkurt, Ankara'ya getirildi. Bozkurt'un ifadesinin ardından olayla ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

        Hayatını kaybeden Hasan Şahin, 49 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Hasan Şahin, 49 yaşındaydı.

        Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Bozkurt ve ona yardım eden 2 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        #Servet Bozkurt
        #Elif Bozkurt
        #Hasan Şahin
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