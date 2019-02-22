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Kilis'te, polis memuru olarak görev yapan Hakan Kantar, 2017 yılında, boşanma davası açan eşi ve akrabalarına adliye binasında tabancasıyla ateş açtıktan sonra intihar etmek istedi. Hakan Kantar'ın ateş açması sonucu vurulan eşi Özay Kantar, kayınvalidesi Emine ve kayınbiraderi Ömer Zorlu yaşamını yitirdi. Kayınpederi Rıza Zorlu ile Emine ve Mehmet K. ise yaralandı. İntihar girişiminde bulunduğu için uzun süre hastanede tedavi gören Hakan Kantar da tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre polis memurluğundan ihraç edilen tutuklu sanık Hakan Kantar hakkında, Kilis 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasına Özay Kantar, Ömer ve Emine Zorlu'nun yakınları ile avukatları katıldı.
"OLAYDA TASARLAMA VAR"
Avukat Sait Köseoğlu, sanık Kantar'ın silahından çıkan kurşunların öldürmek amacıyla ateşlendiğini savundu. Sakıncalı durum varken, sanığın adliyeye silahla geldiğini belirten Köseoğlu, "Adliyeye girerken, duruşması olan bir polis olarak değil; normal görevli polis gibi kimliğini göstererek, girmiştir. Bu da tasarlama olduğunu göstermektedir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. Sanık avukatı Ferit Karaoğlu ise müvekkilinin polis memuru olduğunu ve duruşmaya tasarlayarak, gelmediğini öne sürerek, olayın tasarlanarak değil; tahrik sonucu işlendiğini iddia etti.
"KEŞKE BEN ÖLSEYDİM"
Son savunmasını yapan sanık Hakan Kantar da olayların başından bu yana sürekli yapıcı olmaya çalıştığını, maktüllerin kapılarına dayanmadığını ve tehdit etmediğini ileri sürdü. Olay günü kayınpederinin kolundan tutarak, kendisine ağza alınmayacak küfürler ettiğini iddia eden Kantar, "Çok pişmanım, keşke ben ölseydim" dedi.
1'İ AĞIR, 3 KEZ ÖMÜR BOYU
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hakan Kantar'a eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürmekten 1'i ağırlaştırılmış 3 kez ömür boyu, kayınpederini kasten öldürmeye teşebbüsten 10 yıl hapis, diğer 2 kişiyi yaralamaktan da 3 yıl hapis cezası verdi.
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