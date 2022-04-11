Eşi ve oğlunu öldürmüştü, organları bağışlandı 0:00 / 0:00

DHA

Balıkesir'de, uyuşturucu kullanıp silahla eşi Bilge Akça (33) ve oğlu M.T.'nin (4) ölümüne neden olan, kızı E. (11) ile yaralı kurtulan Fatih Akça'nın (40) hastanede beyin ölümü gerçekleşince organları bağışlandı.

Susurluk ilçesi kırsal Kurucuk Mahallesi'nde 2 Nisan'da yaşanan olayda, hayvan besiciliği yapan ve uyuşturucu kullanmaktan kaydı olan Fatih Akça, eşi Bilge Akça ile tartıştı. İddiaya göre, Fatih Akça, uyuşturucu alıp tabancayla intihara kalkıştı, eşi engel olmaya çalıştı. Bu sırada silahtan çıkan kurşunlar, Bilge Akça ile oğlu M.T.'ye isabet etti. Anne ve oğlu, olay yerinde öldü.

TABANCAYA ULAŞAMAYINCA TÜFEĞİ ALDI

Yere düşen Fatih Akça, ayağında platin olduğundan tabancaya ulaşamadı ve bu kez de yatağın altındaki tüfekle intihara kalkıştı. Kızı E. engel olmaya çalışınca tüfekten çıkan saçmalar ikisine de isabet etti. Kollarından yaralanan babayla kızı, Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR ÇOCUK OLAY SIRASINDA EVDEN KAÇTI

Jandarma, olay sırasında evden kaçtığı belirtilen çiftin oğulları A.A.'yı (8) bulup yakınlarına teslim etti. Anne ile oğlunun cenazesi Dereköy Mahallesi'nde yan yana toprağa verildi. Tedavisi tamamlanan E.A. ile A.A., Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

GECE BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Fatih Akça, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi sırasında gerçekleşen komplikasyon nedeniyle yoğun bakıma alınan Akça, sonra da entübe edildi. Akça'nın dün gece de beyin ölümü gerçekleşti.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Yakınlarının organlarının bağışlanması kararı verdiği Fatih Akça'nın 2 böbrek ve karaciğeri, nakil işlemleri için Düzce ve Bursa illerine gönderildi. Akça'nın cenazesinin Susurluk'ta defnedileceği öğrenildi.