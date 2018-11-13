Eşi yemek hazırlamadı diye dehşet saçtı

Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'da yaşayan M.A., izin gününde annesiyle birlikte mezarlık ziyareti yaptıktan sonra Kaymaklı Mahallesi'ndeki evine döndü. M.A., yemeğin hazır olmadığını görünce eşi E.A. ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada eşinin tokatlayan, boğazını sıkan M.A. yere düşen kadının başına bastı. Kocasının elinden kurtulan E.A. babasını arayarak yardım istedi. Eve gelen baba, E.A. ve iki torununu yanına alarak polis karakoluna götürdü.



KORUMA TALEBİNDE BULUNDU

Suç duyurusunda bulunan E.A. can güvenliğinin bulunmadığını söyledi. E.A., "Eşim izinliydi. Kayınvalidem ile mezarlık ziyaretinde bulundu tekrar eve döndü. Ben de sobayı yaktığım için yemeği biraz geç hazırladım. Buna sinirlendi. Beni dövdü. Tokat attı, yere düşünce başıma bastı. Bana küfürler etti. Ben de babamı aradım" dedi. E.A. eşiyle 8 yıllık evli olduğunu ve eşinin daha önce bir evlilik yaptığını anlattı.



KOCA SUÇLAMAYI REDDETTİ

Hakkındaki suçlamaları reddeden ve sinirli bir insan olduğunu kabul eden M.A., sinirinin iş yerinden kaynaklandığını söyledi. Eşini dövmediğini belirten M.A.'nın ifadesinde "Eşimi çok seviyorum. Onun için doktora gidip tedavi olacağım. Olay günü annemle birlikte babamın mezarına gittik. Birlikte eve döndük. Eşime yemeği sordum. Sobayı yaktığı için yemek hazırlamamıştı. Ben de sinirlendim, tartıştık. Odadan çıkarken ‘çekil önümden' diyerek kenara ittim. Bu sırada yere düştü. Ben eşimi dövmedim, küfür etmedim" dediği öğrenildi.



KADINA BİR AY KORUMA, KOCAYA 1.5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Kendisine yemek hazırlamadığı gerekçesiyle eşini dövdüğü iddia edilen M.A. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcı, basit yaralama suçundan M.A.'nın 6 aydan 1.5 yıla kadar hapsini talep etti. Savcının hazırladığı iddianame asliye ceza mahkemesine gönderildi. Bu arada E.A. mahkeme kararıyla bir ay süreyle koruma altına alırken, M.A.'ya bu sürede eşine yaklaşmama cezası verildi.

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