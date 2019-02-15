Olay öğleden sonra, Uzunmustafa Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. 1 çocuk annesi, 3 aylık hamile olduğu belirtilen Burcu S., iddiaya göre Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne giderek eşinin kendisinden boşanmak istediğini söyleyerek yardım istedi. Kendisinin boşanmak istemediğini ve eşinin ikna edilmesini isteyen Burcu S.'nin isteği olumlu karşılanmadı.

DHA'nın haberine göre il müdürlüğünün karşısında bulunan inşaatın 4'ncü katına çıkan Burcu S., intihar etmek istedi. 4'ncü katta kenarda oturan Burcu S.'yi görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil ekipleri geldi.

Polis, Burcu S.'yi ikna etmeye çalıştı. Bu sırada aşağıda toplananlar merakla olanları izlerken, bazı vatandaşlar ise sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak intihar teşebbüsünü paylaştı.

İkna çabaları sırasında polis, genç kadının bir anlık dalgınlığından yararlanarak içeri çekti. Burcu S. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.