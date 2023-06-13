Eşine Az Rastlanır Sıra Dışı Bir Tatil Anlayışıyla Tanışın!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
İLANDIR

Eşine Az Rastlanır Sıra Dışı Bir Tatil Anlayışıyla Tanışın!

Eşine Az Rastlanır Sıra Dışı Bir Tatil Anlayışıyla Tanışın!
HABERTURK.COM

Click Here!

Benzersiz konumu ile hayran bırakan ve sunduğu lüks hizmetlerle baş döndüren bir otelde unutulmaz bir tatile ne dersiniz? Olympos Health Resort, huzur veren dağ manzarasının Adrasan Koyu ile buluştuğu noktada olağanüstü bir tatil atmosferi oluşturuyor. Uyanmak istemeyeceğiniz bir rüya Antalya, Kumluca’da gerçek oluyor.

Sunduğu hizmetlerle benzerine az rastlanır bir tatil yaşatan Olympos Health Resort; misafirlerini Premium Her Şey Dahil konseptiyle ağırlıyor, sizi doğanın kalbinde eşsiz bir tatile davet ediyor…


Eşsiz Manzaraların Önünde Sularla Buluşun…

Beydağları’nın görkemli manzarasını önüne alan sonsuzluk havuzu dingin bir enerji yayıyor, çam ağaçlarının sakin salınışlarını gören sessizlik havuzunda, kuş cıvıltıları etrafa yayılıyor. Siz bu havuzların huzuruna kendinizi bırakırken, minikler eğlence havuzu ve kaydıraklı havuzda enerjilerini atıp neşe dolu bir gün geçiriyor. “Denizsiz olmaz!” diyenleri Adrasan Koyu’nda incecik kumların uzandığı muhteşem bir plaj karşılıyor. Tüm bunlar Olympos Health Resort’ta bir araya gelerek tatiliniz için harika bir ortam oluşturuyor.


Her Zevke Hitap Eden Odalar Burada!

Herkesin konaklama anlayışı farklı; özel havuz isteyenler, geniş bahçede huzuru arayanlar, dağ manzarasını denize tercih edenler, geniş bir odada ailesiyle konaklamayı ya da baş başa romantik bir tatil yapmayı planlayanlar… Tercihiniz ve istediğiniz ne olursa olsun Olympos Health Resort’ta aradığınızı bulabilirsiniz. Konfor, kalite ve lüksün bir araya geldiği 10 farklı oda tipine sahip olan tesis, her zevke cevap vererek geniş bir seçenek sunuyor. Odalardan bahçeye çıktığınızda tertemiz hava ve uçsuz bucaksız bir manzara sizi karşılıyor.


Her Lokmada Mutluluğa Bir Adım Daha…

İşini ustalıkla yapan aşçılar, barmenler ve baristaların ellerinden çıkan birbirinden nefis yemeklerle yeni tatları keşfedebilir, her yudumda keyif veren içeceklerle yaşadığınız anı güzelleştirebilirsiniz. Olympos Health Resort’ta farklı lezzet deneyimleri yaşayabilmeniz için birçok restoran ve bar hizmet veriyor. Phaselis Restaurant’ın zengin menüsünde kaybolurken, Poseidon Cafe & Restaurant’ın doğayla iç içe ortamında leziz deniz mahsullerini tadabilirsiniz. Edessa Restaurant’ta Türk kebap lezzetlerinin tadına varmak ve Ambrosia Cafe & Restaurant’ta İtalyan mutfağını keşfe çıkmak da mümkün! Sıra dışı ve ilgi çekici birçok kokteyl ile birlikte alkollü ve alkolsüz içecekler de Olympos Health Resort’un barlarında sizinle!


Doğanın Kalbinde Eşsiz Bir Masaj Deneyimine Ne Dersiniz?

Olympos Health Resort, Antalya’nın hayran bırakan tabiatındaki özel konumunu misafirlerine eşsiz deneyimler sunmak için kullanıyor. Ormanın içinde, sadece kuş cıvıltılarının duyulduğu bir ortamda ahşaptan yapılan Bali masaj odaları sizi bekliyor. Sizi Bali’deymiş gibi hissettirecek bu harika ortamda çeşitli masaj ve terapilerle huzuru yakalayabilirsiniz. Buhar odası, sauna ve Türk hamamı da Olympos Health Resort’un sunduğu ayrıcalıklı olanaklar arasında…


Spor ve Eğlence Dolu Bir Tatil!

Her şeyden uzaklaşmak ve günlük rutinin dışına çıkmak için spor aktivitelerinden yardım almak gerek! Olympos Health Resort’ta bunu başarabileceğiniz onlarca aktivite var! Sabah yogasıyla başlayacağınız günün keyfini dağ bisikleti turu ile taçlandırabilir; okçuluk, mini golf, dart ve bilardo gibi birçok sporla eğlenebilirsiniz. Dolu dolu geçirdiğiniz günün akşamında DJ performansları, açık hava sineması, canlı müzik, şov ve gösteriler de sizi bekliyor.


Tatil Yaparken Sağlık Hizmeti Almaya Ne Dersiniz?

Yılın kendinize ayırdığınız belirli bir döneminde Antalya’nın en özel konumlarından birinde muhteşem manzaralara uyanmayı mı, istediğiniz sağlık ve estetik işlemlerini yaptırmayı mı tercih edersiniz? Kendinize ayırdığınız değerli vaktinizde iki plan arasında seçim yapmanıza gerek yok, Olympos Health Resort’ta her ikisini de aynı anda yapabilirsiniz. Tesis, alanında uzman doktor ve hemşireleriyle çeşitli estetik ve sağlık hizmetleri vermeye hazırlanıyor. Yaz sezonunda hizmete girdikten sonra 12 ay boyunca 7/24 hizmet verecek olan Olympos Life Klinik’te diş sağlığı ve estetiği, saç ekimi ve bakımı ile birlikte çeşitli estetik işlemleri yaptırabilirsiniz.

ETS ile harika bir Antalya tatili için ilk adımı atın, Olympos Health Resort’un ayrıcalıklarını yaşamak için yerinizi ayırtın!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.