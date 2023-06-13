Eşine Az Rastlanır Sıra Dışı Bir Tatil Anlayışıyla Tanışın!

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Benzersiz konumu ile hayran bırakan ve sunduğu lüks hizmetlerle baş döndüren bir otelde unutulmaz bir tatile ne dersiniz? Olympos Health Resort, huzur veren dağ manzarasının Adrasan Koyu ile buluştuğu noktada olağanüstü bir tatil atmosferi oluşturuyor. Uyanmak istemeyeceğiniz bir rüya Antalya, Kumluca’da gerçek oluyor.

Sunduğu hizmetlerle benzerine az rastlanır bir tatil yaşatan Olympos Health Resort; misafirlerini Premium Her Şey Dahil konseptiyle ağırlıyor, sizi doğanın kalbinde eşsiz bir tatile davet ediyor…



Eşsiz Manzaraların Önünde Sularla Buluşun…

Beydağları’nın görkemli manzarasını önüne alan sonsuzluk havuzu dingin bir enerji yayıyor, çam ağaçlarının sakin salınışlarını gören sessizlik havuzunda, kuş cıvıltıları etrafa yayılıyor. Siz bu havuzların huzuruna kendinizi bırakırken, minikler eğlence havuzu ve kaydıraklı havuzda enerjilerini atıp neşe dolu bir gün geçiriyor. “Denizsiz olmaz!” diyenleri Adrasan Koyu’nda incecik kumların uzandığı muhteşem bir plaj karşılıyor. Tüm bunlar Olympos Health Resort’ta bir araya gelerek tatiliniz için harika bir ortam oluşturuyor.



Her Zevke Hitap Eden Odalar Burada!

Herkesin konaklama anlayışı farklı; özel havuz isteyenler, geniş bahçede huzuru arayanlar, dağ manzarasını denize tercih edenler, geniş bir odada ailesiyle konaklamayı ya da baş başa romantik bir tatil yapmayı planlayanlar… Tercihiniz ve istediğiniz ne olursa olsun Olympos Health Resort’ta aradığınızı bulabilirsiniz. Konfor, kalite ve lüksün bir araya geldiği 10 farklı oda tipine sahip olan tesis, her zevke cevap vererek geniş bir seçenek sunuyor. Odalardan bahçeye çıktığınızda tertemiz hava ve uçsuz bucaksız bir manzara sizi karşılıyor.



Her Lokmada Mutluluğa Bir Adım Daha…

İşini ustalıkla yapan aşçılar, barmenler ve baristaların ellerinden çıkan birbirinden nefis yemeklerle yeni tatları keşfedebilir, her yudumda keyif veren içeceklerle yaşadığınız anı güzelleştirebilirsiniz. Olympos Health Resort’ta farklı lezzet deneyimleri yaşayabilmeniz için birçok restoran ve bar hizmet veriyor. Phaselis Restaurant’ın zengin menüsünde kaybolurken, Poseidon Cafe & Restaurant’ın doğayla iç içe ortamında leziz deniz mahsullerini tadabilirsiniz. Edessa Restaurant’ta Türk kebap lezzetlerinin tadına varmak ve Ambrosia Cafe & Restaurant’ta İtalyan mutfağını keşfe çıkmak da mümkün! Sıra dışı ve ilgi çekici birçok kokteyl ile birlikte alkollü ve alkolsüz içecekler de Olympos Health Resort’un barlarında sizinle!



Doğanın Kalbinde Eşsiz Bir Masaj Deneyimine Ne Dersiniz?

Olympos Health Resort, Antalya’nın hayran bırakan tabiatındaki özel konumunu misafirlerine eşsiz deneyimler sunmak için kullanıyor. Ormanın içinde, sadece kuş cıvıltılarının duyulduğu bir ortamda ahşaptan yapılan Bali masaj odaları sizi bekliyor. Sizi Bali’deymiş gibi hissettirecek bu harika ortamda çeşitli masaj ve terapilerle huzuru yakalayabilirsiniz. Buhar odası, sauna ve Türk hamamı da Olympos Health Resort’un sunduğu ayrıcalıklı olanaklar arasında…



Spor ve Eğlence Dolu Bir Tatil!

Her şeyden uzaklaşmak ve günlük rutinin dışına çıkmak için spor aktivitelerinden yardım almak gerek! Olympos Health Resort’ta bunu başarabileceğiniz onlarca aktivite var! Sabah yogasıyla başlayacağınız günün keyfini dağ bisikleti turu ile taçlandırabilir; okçuluk, mini golf, dart ve bilardo gibi birçok sporla eğlenebilirsiniz. Dolu dolu geçirdiğiniz günün akşamında DJ performansları, açık hava sineması, canlı müzik, şov ve gösteriler de sizi bekliyor.



Tatil Yaparken Sağlık Hizmeti Almaya Ne Dersiniz?

Yılın kendinize ayırdığınız belirli bir döneminde Antalya’nın en özel konumlarından birinde muhteşem manzaralara uyanmayı mı, istediğiniz sağlık ve estetik işlemlerini yaptırmayı mı tercih edersiniz? Kendinize ayırdığınız değerli vaktinizde iki plan arasında seçim yapmanıza gerek yok, Olympos Health Resort’ta her ikisini de aynı anda yapabilirsiniz. Tesis, alanında uzman doktor ve hemşireleriyle çeşitli estetik ve sağlık hizmetleri vermeye hazırlanıyor. Yaz sezonunda hizmete girdikten sonra 12 ay boyunca 7/24 hizmet verecek olan Olympos Life Klinik’te diş sağlığı ve estetiği, saç ekimi ve bakımı ile birlikte çeşitli estetik işlemleri yaptırabilirsiniz.

ETS ile harika bir Antalya tatili için ilk adımı atın, Olympos Health Resort’un ayrıcalıklarını yaşamak için yerinizi ayırtın!