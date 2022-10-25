Eşine sarkıntılık yapan misafirini öldüren sanığa hapis cezası 0:00 / 0:00

AA

İstanbul'da, eşine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla misafiri Houssem Homauda'yı öldüren Filistin uyruklu sanık İbrahim Gavari'nin cezası belli oldu.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık İbrahim Gavari ve avukatı katıldı. Duruşmada esasa ilişkin görüşünü sunan cumhuriyet savcısı, maktul Homauda, sanık Gavari ve müşteki Abdulkerim Mohkbi'nin arkadaş olduklarını, yaklaşık 15 gün sanığın Fatih'teki evinde kaldıklarını, 17 Ağustos 2021'de, 22.00 ila 23.00 saatlerinde tarafların eve geldiklerini, sanığın eşi Chiraze Sofia Kebaili de dahil olmak üzere hep birlikte yemek yediklerini belirtti.

BIÇAK DARBELERİYLE ÖLDÜĞÜ ANLATILDI

Gece saatlerinde sanık Gavari'nin eşiyle birlikte uyumaya gittikleri, maktul ile müştekinin ise salonda uyuduğu ifade edilen mütalaada, sanığın beyanlarına göre maktulün sanığın eşine yönelik cinsel eylemleri nedeniyle tartışmaya başladıkları, bu sırada bıçak darbeleriyle vurduğu maktulün olay yerinde öldüğü, müştekinin tarafları ayırmaya çalışırken yaralandığı anlatıldı.

"HAKSIZ TAHRİK" İNDİRİMİ UYGULANMASI İSTENDİ

Mütalaanın devamında sanığın bu nedenlerle "silahla kasten yaralama", "kanunlara aykırı bıçak bulundurmak" ve "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep edilirken maktulün sanığın eşine yönelik cinsel eylemlerde bulunması nedeniyle kasten öldürme suçunda haksız tahrik indirimi uygulanması istendi.

"EŞİMİ KORUMAK İÇİN MECBURİ OLARAK YAPTIM"

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Gavari, "Eşimi korumak için mecburi olarak yaptım" ifadesini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapse çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanığa, "kanunlara aykırı bıçak bulundurmak" suçundan 5 ay, "kasten yaralama" suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezası veren heyet, bu suçlar yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.