Hatayspor'da forma giyen Portekizli futbolcu Ruben Ribeiro hakkında bir iddia ortaya atıldı. Çıkan haberlere göre ünlü isim kendi ülkesinde eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle ev hapsine mahkum edildi ve bu sebeple Türkiye'ye kaçtı.