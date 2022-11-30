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Eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla Hatayspor oyuncusuna hapis cezası! Türkiye'ye kaçtı...

Hatayspor'da top koşturan ünlü futbolcu Ruben Ribeiro'nun kendi ülkesinde eşine şiddet uyguladığı ve bu sebeple ev hapsi cezası aldığı, uygulama hayata geçmeden ise Türkiye'ye kaçtığı iddia edildi.

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  • Eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla Hatayspor oyuncusuna hapis cezası! Türkiye'ye kaçtı...

    Hatayspor'da forma giyen Portekizli futbolcu Ruben Ribeiro hakkında bir iddia ortaya atıldı. Çıkan haberlere göre ünlü isim kendi ülkesinde eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle ev hapsine mahkum edildi ve bu sebeple Türkiye'ye kaçtı.
  • Eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla Hatayspor oyuncusuna hapis cezası! Türkiye'ye kaçtı...

    Dünya Kupası nedeniyle ulusal liglere ara verildi. Bu süre içerisinde Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Portekizli sporcu Ruben Ribeiro ülkesinde eşine şiddet uyguladı ve mahkeme kararıyla ev hapsine mahkum edildi.
  • Eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla Hatayspor oyuncusuna hapis cezası! Türkiye'ye kaçtı...

    Basında yer alan habere göre; görevlilerinin uygulama için gerekli olan cihazları kurmaya gitmeden önce ünlü futbolcu evini terk ederek Türkiye'ye döndü. Hatayspor oyuncusuna ev hapsinin yanında eşi Angela Vieira'ya karşı uzaklaştırma cezası da verildi.
  • Eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla Hatayspor oyuncusuna hapis cezası! Türkiye'ye kaçtı...

    ARAMALARA YANIT VERMİYOR

    Ortaya atılan bir diğer iddia ise Ruben Ribeiro'nun Portekiz'den gelen telefon aramalarına cevap vermediği yönünde.
  • Eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla Hatayspor oyuncusuna hapis cezası! Türkiye'ye kaçtı...

    Ruben Ribeiro'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. 

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