Eşini 8 kurşunla sakat bırakan sanığa 14 yıl hapis

Mersin'de, eşi Derya Demir'i (29) bacaklarından 8 kurşunla vurarak, sakat bırakan 8 kurşunla sakat bırakan sanık Şerif Aksoy'un (32) cezası belli oldu.

Olay, 29 Aralık 2020'de Camiişerif Mahallesi'nde meydana geldi. İşe giden 2 çocuk annesi Derya Demir, boşanma davası açıp ayrı yaşadığı Şerif Aksoy'un silahlı saldırısına uğradı. Sağ ve sol bacağına 8 kurşun isabet eden Demir, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 gün yoğun bakımda kalan ve 4 ameliyat olan Demir, tedavisinin ardından taburcu oldu. Kaçtığı Adana'da yakalanan Şerif Aksoy, tutuklanıp, cezaevine kondu.