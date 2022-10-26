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Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini 8 kurşunla sakat bırakan sanığa 14 yıl hapis
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Mersin'de eşini 8 kurşunla sakat bırakan sanığa 14 yıl hapis cezası

Mersin'in Akdeniz ilçesinde boşanma davası açan eşi Derya Demir'i bacaklarından 8 kurşunla vurarak, sakat kalmasına neden olan tutuklu sanık Şerif Aksoy'un cezası belli oldu. Sanığa verilen 3 ayrı suçtan toplamda 14 yıl hapis cezasında mahkeme indirim uygulamadı

Eşini 8 kurşunla sakat bırakan sanığa 14 yıl hapis
Eşini 8 kurşunla sakat bırakan sanığa 14 yıl hapis
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DHA

Mersin'de, eşi Derya Demir'i (29) bacaklarından 8 kurşunla vurarak, sakat bırakan 8 kurşunla sakat bırakan sanık Şerif Aksoy'un (32) cezası belli oldu.

Olay, 29 Aralık 2020'de Camiişerif Mahallesi'nde meydana geldi. İşe giden 2 çocuk annesi Derya Demir, boşanma davası açıp ayrı yaşadığı Şerif Aksoy'un silahlı saldırısına uğradı. Sağ ve sol bacağına 8 kurşun isabet eden Demir, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 gün yoğun bakımda kalan ve 4 ameliyat olan Demir, tedavisinin ardından taburcu oldu. Kaçtığı Adana'da yakalanan Şerif Aksoy, tutuklanıp, cezaevine kondu.

ÇİFT BU SÜREÇTE BOŞANDI

Çift bu süreçte boşanırken, Şerif Aksoy hakkında dava açıldı. Önceki duruşmada sanık Aksoy hakkında mütalaa verildi. Hakkında "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açılan Aksoy'un 'kasten yaralama' suçundan cezalandırılması talep edildi.

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Davanın son duruşmasında karar çıktı. Sanık Aksoy'a 'eşe karşı silahla kasten yaralama' suçundan 8 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 5 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıl hapis cezası olmak üzere toplam 14 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, cezada indirim uygulamadı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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