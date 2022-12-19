AA

Denizli'de, eşi Hülya T'yi (35) bıçaklayarak öldüren M.T (38) tutuklandı.

Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde M.T., 17 Aralık Cumartesi gecesi tartıştığı eşi Hülya T.'yi bıçakla öldürdü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Hülya T. için hemşire olarak görev yaptığı Denizli Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Hülya T.'nin cenazesi, törenin ardından memleketi olan Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesine gönderildi.

2 KEZ "UZAKLAŞTIRMA KARARI" ALDIRMIŞ

Hülya T.'nin eşi M.T.'ye karşı iki kez "uzaklaştırma kararı" aldırdığı öğrenildi. Son uzaklaştırma kararının bu yıl ağustos ayında sona erdiği, çiftin aynı evde birlikte yaşamaya devam ettikleri öğrenildi.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Cinayetin ardından gözaltına alınan M.T'nin (38) emniyetteki işlemi tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelinin susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Çiftin, olay anında evde bulunan 3 çocuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koruma altına alındı.

*Fotoğraf: DHA