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Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini bıçaklayan koca, karne töreninde yakalandı
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Eşini bıçaklayan koca, kızının karne töreninde yakalandı

Bursa'da, üç gün önce boşanma aşamasındaki eşini bıçakladıktan kayıplara karışan Ümit Ü., ortaokul öğrencisi olan kızının karne törenine gelince polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada kuru sıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi

Eşini bıçaklayan koca, karne töreninde yakalandı
İHA

Bursa'da eşini bıçakladıktan sonra kaçan şüpheli Ümit Ü., kızının karne törenine yakalandı.

İHA'nın haberine göre olay, 3 gün önce saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Türker Sokak'ta meydana geldi. Ümit Ü., boşanma aşamasında olduğu eşi Yasemin Ü. ile barışmak için buluştu. Çift arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ümit Ü. yanındaki bıçakla eşini bıçakladı.

Yasemin Ü. kanlar içerisinde yere yığılırken, Ümit Ü. otomobiline binerek uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Yasemin Ü., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Firari olan Ümit Ü., Kemalpaşa mahallesinde Altı Eylül Ortaokulu'nda eğitim gören kızının karne törenine geldi. Polis ekipleri, okul girişinde şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahsın üzerinden kuru sıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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