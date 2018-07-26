Evinin yakınında bir parkta yakalandı

Olay, Atakum ilçesinde bulunan Esenevler mahallesinde dün gece meydana geldi. İddiaya göre Mustafa A.(34), eşi Arzu A.(28), ile belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. DHA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi sonucu Mustafa A., bıçakla eşi Arzu A.'yı sol karın boşluğundan ve sol kolundan yaralayıp evden çıktı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans yaralı kadını özel bir hastaneye kaldırdı. Bu esnada evden çıkan Mustafa A., Asayiş Büro Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu ekiplerince evin yakınlarındaki parkta yakalanarak gözaltına alındı. Yaralının hastanedeki tedavisi devam ederken, şüpheli Mustafa A., bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen şüpheli, kendisini görüntüleyen basın mesuplarına 'Allah rızası için yalan yanlış yazmayın, benimki namus için' dedi.





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