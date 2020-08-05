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Eşini çalıştığı kafede öldürdü!

Ankara'da Bekir A., eşi Dilek A.'yı çalıştığı benzin istasyonunun kafesinde tabancayla vurarak öldürürken, istasyon sahibi Mehmet Akif B.'yi de ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan Bekir A., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı

kadın cinayeti
DHA

Ankara'da, öğle saatlerinde, Yenimahalle Çiftlik Kavşağı'nda bulunan benzin istasyonunda bir kadın cinayeti işlendi. Eşi Dilek A.'nın kafesinde çalıştığı benzin istasyonuna gelen Bekir A., daha sonra üst kata çıktı. Bekir A., yanında getirdiği tabancayla eşi Dilek A. ve benzin istasyonu sahibi Mehmet Akif B.'ye ateş açtı. Olayın ardından Bekir A., otomobille kaçarken, ihbar üzerine benzin istasyonuna polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Dilek A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Mehmet Akif B. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen Mehmet Akif B.'nin kızı da olay yerine gelerek, uzun süre gözyaşı döktü.

KISKANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Bekir A., kısa sürede polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Bekir A.'nın, eşi Dilek A.'yı benzin istasyonu sahibi Mehmet Akif B.'den kıskandığı öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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