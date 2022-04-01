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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Adana'da korkunç olay! Eşini dövüp polis kayınpederini dövdü ve...
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Eşini dövdü, kayınbiraderini vurdu

Adana'da şiddet gördüğü için çocukları ile evi terk eden ablası Ümmü U.'ya yardım eden polis memuru Ramazan Y. (32), eniştesi Ramazan U. (36) tarafından tabancayla vuruldu. Polis memuru hastaneye kaldırılırken, şüpheli, düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Son dakika haberleri: Adana'da korkunç olay! Eşini dövüp polis kayınpederini dövdü ve...
Adana'da dehşet! Eşini dövdü, kayınbiraderini vurdu
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DHA

Adana'da şiddet gördüğü için çocukları ile evi terk eden ablası Ümmü U.'ya yardım eden polis memuru Ramazan Y. (32), eniştesi Ramazan U. (36) tarafından tabancayla vuruldu. Polis memuru hastaneye kaldırılırken, şüpheli operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Olay, 25 Mart günü saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Ümmü U. evlendiği günden bu yana şiddet gördüğünü ileri sürdüğü eşi Ramazan U.'dan boşanma kararı aldı. Şiddet görmeye devam eden Ümmü U., Osmaniye'de görevli polis memuru kardeşi Ramazan Y.´den yardım istedi. Adana'ya gelen Ramazan Y., ablası ve yeğenlerini yanına alarak evden çıktı. Eşinin peşinden giden Ramazan U., çocuklarını geri almasını engellemeye çalışan kayınbiraderi Ramazan Y.´yi tabancayla bacağından vurup, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan polis memuru Ramazan Y., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

EŞİYLE ARASINI BOZDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Ramazan U.´nun yakalanması için çalışma başlattı. Kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Ramazan U.'yu saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı.

Emniyete götürülen Ramazan U. ifadesinde, kayınbiraderi Ramazan Y.'nin eşiyle arasını bozduğunu ve boşanmasına neden olduğunu öne sürerek, olay günü de bu nedenle tabancayla ateş ettiğini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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